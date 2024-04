Penelopy Jean revela como se destacar no Canta Comigo 6: ‘Se entregar de corpo e alma’

Alto contraste

Penelopy Jean (Reprodução/Instragram)

O Canta Comigo 6 está conquistando os corações dos telespectadores na RECORD e, segundo a jurada Penelopy Jean, a temporada promete fortes emoções! Em entrevista exclusiva ao site oficial, a DJ compartilhou sua animação e fez questão de destacar que o nível dos talentos está altíssimo.

“Estamos todos super emocionados, acho que o nível está subindo cada vez mais. Os candidatos estão vindo ainda mais preparadas. O programa já é um sucesso há muito tempo, então a expectativa é alta para todos, tanto para nós, jurados, quanto para os participantes, o que torna tudo ainda melhor”, garante a artista.

Ela também destacou uma novidade que está dando o que falar: o Duelo de Jurados, cujo campeão é escolhido pelo público a cada final de semana no R7.com. “O Duelo faz o telespectador se envolver conosco e também gera entretenimento para nós que estamos ali assistindo. É engraçado, divertido e emocionante, e também mostra o talento de cada um”, relata.

Como integrante do painel de especialistas, Penelopy revela como se destacar e enfatiza a importância da performance como um todo, não apenas da parte vocal. “Não é muito difícil me fazer cantar, sou bem boazinha aqui no júri”, brincou. “No entanto, acho que é importante pensar na apresentação no geral, além da parte vocal, tem que se entregar de corpo e alma”, completou.

De acordo com a artista, o público receberá muita emoção, novidades e beleza, tanto nos candidatos quanto nos jurados, e ainda prevê: “Esta será a melhor edição de todas!”.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert