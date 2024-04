Especialistas embalam o painel com clássico de Luiz Gonzaga

Alto contraste

Cinco jurados fizeram parte da apresentação (Edu Moraes/RECORD)

As músicas de Luiz Gonzaga fazem parte da cultura brasileira e estão na ponta da língua dos especialistas no Canta Comigo 6! O segundo Desafio dos Jurados da temporada rolou ao som de Qui Nem Jiló, sucesso do Rei do Baião.

Para fazer jus ao clássico, uma sanfoneira deu o pontapé inicial ao desafio! Paloma Marques soltou o vozeirão e foi seguida por André Marinho, Mari Belém, Fernando Amorim, e Margareth Pires. Eles colocaram sentimento em cada palavra da canção, e envolveram os colegas do painel no clima de forró e romance.

No final da apresentação, todos os jurados soltaram a uma só voz: “Saudade, meu remédio é cantar!”

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

