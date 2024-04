Candidatos contam histórias de vida emocionantes no Canta Comigo 6 Além do talento na música, os participantes têm superação e amor de sobra para compartilhar

Abner Cristiano contou sobre sua fã número um, a filha caçula (Edu Moraes/RECORD)

Por trás de sorrisos largos e apresentações impecáveis, existem lutas e histórias carregadas de emoção na vida dos participantes do Canta Comigo 6. O segundo episódio do programa foi especialmente tocante para o público e para os jurados. Relembre!

Monny Mariano chegou ao palco aliviada: “Esse é um momento de celebração, descobri finalmente a raiz da minha depressão, e agora estou aqui bem, viva e feliz”, disse a cantora ao painel de jurados. Ela foi diagnosticada com TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual): “É como uma tensão pré-menstrual, só que mais elevada, muita gente nem sabe que tem”, explicou. Hoje, ela se sente mais segura, e diz que a descoberta salvou sua vida.

Outra candidata que chegou ao programa livre de inseguranças foi Sandra Queiroz. A cantora perdeu a voz em uma apresentação há seis anos, o episódio causou consequências na autoconfiança da candidata, e ela deixou de cantar por todo esse tempo. A performance no Canta Comigo marcou a volta de Sandra aos palcos da vida!

Já Abner Cristiano, emocionou os jurados quando citou o amor pela família. O soldador não conseguiu segurar as lágrimas e revelou: “Eu tenho uma filha que se chama Isabela, ela é minha fã. Todas as vezes que eu canto ela fala, papai, você é lindo. Isso me traz força”. A menina tem quatro anos e é a estrela da casa: “Eu cantei para ela”, disse o pai em meio ao choro. Abner foi ovacionado pelo painel.

Juliana Prata também emocionou com história de superação. Ela foi adotada antes mesmo de nascer, os pais aceitaram a filha após uma freira dizer que a mãe biológica não tinha condições de criar a menina: “Tive a melhor família. Infelizmente percebi o valor deles depois que partiram, tive que me virar contra o mundo meio que sozinha”. No palco, Juliana disse: “Perdi as pessoas mais importantes da minha vida, mas estar aqui e poder falar deles, eu não poderia ganhar um prêmio maior do que esse”. Os especialistas desabaram em lágrimas.

Por último, Musa Oliver contou sua história antes de soltar a voz: “Estou aqui não só por mim, mas pela minha família. [...] A minha vida mudou completamente quando eu tinha sete anos, minha mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar mental, isso fez a gente se afastar, mas estou aqui por ela”, contou com a voz embargada. A homenagem para a mãe rendeu um show emocionante!

Veja a apresentação de Musa:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

