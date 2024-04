‘Adrenalina vai a mil’, revela Giovanna Vilarinho sobre Canta Comigo 6 Em entrevista ao site oficial, a cantora e jurada do programa compartilhou a expectativa do público internacional que a acompanha pelo PlayPlus

Giovanna Vilarinho iniciou sua carreira ainda na infância (Reprodução/Instragram)

Multitalentosa, Giovanna Vilarinho atua, canta e é artista desde a infância. Ela se mudou para Madri, na Espanha, a convite de uma empresa de streaming, mas voltou ao Brasil exclusivamente para participar como jurada da nova temporada de Canta Comigo na RECORD.

Com a bagagem de quem já estrelou musicais desde os 7 anos, Giovanna revela que ter iniciado a carreira tão cedo influenciou seu desenvolvimento e abriu portas. “Sempre foi meu sonho, cantar é uma coisa natural para mim. Essas oportunidades, mesmo muito novinha, foram o que me possibilitaram ir para fora [do país]”, diz.

Versátil e poliglota, a cantora destaca que se enquadra nos mais variados estilos, mas sua paixão é por espetáculos musicais em teatros. Em entrevista ao site oficial, Giovanna conta que é a primeira vez que participa do Canta Comigo no Brasil, mas já foi jurada duas vezes na versão colombiana.

“É uma emoção, uma adrenalina que vai a mil! Várias vezes, durante as apresentações, eu fiquei arrepiada, me emocionei e também fiquei nervosa, porque me coloco no lugar do candidato. É uma dinâmica muito bacana”, declara.

No papel de especialista, Giovanna diz que precisa sentir o que o candidato sente, além de dar uma ‘colher de chá' para os participantes por conta do nervosismo. “Eu não levo muito em conta a parte de afinação vocal nos primeiros segundos, mas o competidor tem que dar valor a cada palavra que está pronunciando, porque ele conta uma história e traz a emoção junto, então isso faz toda a diferença”, reflete.

No entanto, ela destaca que a confiança na apresentação pode ser essencial: “A autoconfiança na hora de chegar no palco e encarar 100 jurados, eu sei que não é fácil, além de um sorriso no rosto, já é meio caminho andado”.

Giovanna ainda frisa a importância da presença de palco durante a apresentação. “Acho essencial um artista ter, porque você chegar num palco e cantar parado, você não toca o coração das pessoas. E o intuito do programa é justamente você querer fazer as pessoas cantarem com você”, conta.

Em seu perfil no Instagram, Giovanna costuma interagir com seus fãs e compartilhou várias cenas dos bastidores das gravações do reality musical. Ela conta que o público está com a expectativa muita alta. “Eu não tinha noção da potência que o programa tem. É uma coisa, assim, que fiquei assutada. Muitas das pessoas que também acompanham o meu trabalho na Espanha estão esperando para assistir pelo PlayPlus. É um programa que o público gosta e que realmente acompanha”, afirma.

Ao falar desta edição, a jurada aponta que cada apresentação é um verdadeiro show e o público pode esperar de tudo. “É emoção do começo ao fim. Não tem roteiro e é muito legal ver a variedade de candidatos. As histórias são muito emocionantes e é uma oportunidade de mudar a vida dessas pessoas. Pode mudar a vida de qualquer participante, com certeza, e não somente de quem ganhar”, garante.

Sobre os planos para o futuro, Giovanna destaca o desejo de investir na área da atuação. “Pretendo focar na minha carreira de atriz e tentar um espaço aqui no Brasil. Sempre digo que a única coisa que me faria ficar no país seria ter a oportunidade de mostrar o meu talento aqui”, conclui.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert