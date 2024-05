Allan Vilches solta a voz no trânsito e anima seguidores: ‘Minha admiração só aumenta’ O jurado do Canta Comigo 6 também agradeceu por todo o carinho que vem recebendo desde que ganhou o Duelo dos Jurados

O cantor lírico sempre interage com seus seguidores, conquistando o público dentro e fora das telas (Reprodução/Instagram)

Quando Allan Vilches solta a voz, qualquer lugar pode ser um palco. Cantor lírico e jurado do Canta Comigo 6, o artista chegou na final da quarta temporada do reality musical da RECORD e chama atenção pela potência da sua voz, que conquistou tanto os jurados como o público do programa.

Nessa edição, Allan faz parte do painel de jurados e sempre compartilha detalhes dos bastidores nas suas redes sociais. Além disso, o cantor interage com seus seguidores e chegou até mesmo a criar quadros temáticos no seu perfil oficial, provando porque o carisma também é uma das suas marcas registradas.

Em mais uma edição do quadro Allan Vilches no trânsito, o tenor soltou a voz atrás do volante enquanto conversava com os internautas sobre a sua performance no último Duelo de Jurados. Ao som de um ‘modão’, gênero completamente diferente do seu de domínio, o jurado levou a melhor e foi o campeão da vez.

A caminho da cidade onde faria uma apresentação, Allan agradeceu por todo o apoio e carinho que recebeu dos fãs pela sua apresentação mais recente no palco do programa. “Foi um momento encantador”, relembrou.

Garantiu, ainda, que não vai deixar de cantar ópera, mas, mesmo assim, admira o ‘modão’ e todos os artistas que representam esse estilo musical. Logo depois, convidou os seguidores a cantarem com ele e, mais uma vez, incorporou o gênero que o levou à vitória.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de elogios ao cantor. “Minha admiração só aumenta”, admitiu uma seguidora. Outra, afirmou: “Cantando assim até fica fácil fazer viagem”. Teve, ainda, quem fez um agradecimento: “Obrigada por levantar o astral nos fazendo sorrir”.

Confira:

Sob o comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.