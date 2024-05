Robson Moura solta a voz e impressiona seguidores: ‘Deu até vontade de dançar’ Com fama de durão, jurado do Canta Comigo 6 provou que entende do assunto, na prática; vem ver!

O coach vocal é famoso na bancada de avaliadores por ser muito crítico com os competidores (RECORD/Antonio Chahestian)

Nem só de julgamentos vive um jurado do Canta Comigo. Conhecido como o ‘malvado favorito’ do painel, por não cantar com tanta facilidade com os competidores, o cantor e compositor Robson Moura soltou a voz em vídeo nas redes sociais e impressionou internautas.

Quem acompanha o reality musical da RECORD sabe que não é uma tarefa fácil envolver o jurado e fazer com que ele cante junto. E nas redes sociais, ele provou que também entende do assunto, na prática, após soltar a voz com um hit internacional.

Na live, Robson cantou músicas pedidas pelos seguidores e ainda conversou com quem aproveitou o momento para mandar uma mensagem ao jurado. No trecho publicado, o sucesso internacional Heaven (Paraíso), de Bryan Adams, foi escolhido para ganhar destaque. Os internautas foram à loucura e deixaram uma chuva de elogios na postagem.

Além de agradecimentos ao cantor por cantar uma das músicas solicitadas, muitos comentários também se referiam a capacidade vocal do coach. “Eu canto com você”, afirmou uma seguidora. Outra admitiu: “Deu até vontade de dançar”. Teve, ainda, quem foi transportado ao passado pela canção: “Me fez lembrar minha infância”.

