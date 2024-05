Carla Cristina relembra As Meninas e agita web: ‘Poderiam fazer um reencontro’ Jurada do Canta Comigo 6 acumula fãs desde o início da sua carreira com hit que estourou pelo Brasil

A cantora prova que tem bagagem suficiente para avaliar os competidores do programa (Reprodução/Instagram)

Com história de sobra no mundo da música para contar, a cantora, apresentadora e jurada do Canta Comigo 6, Carla Cristina, agitou os seguidores com um momento de pura nostalgia da época do grupo As Meninas.

Em publicação no seu perfil oficial, a artista despertou boas lembranças nos fãs do grupo, que também contava com Angélica, Cybele, Jujuba, Ratinha, Titi, Dilmara e Fernanda. Sucesso na década no final da década de 1990, as artistas agitavam as baladas brasileiras e tiravam todos do chão com suas músicas.

A jurada do reality musical da RECORD compartilhou com seus seguidores um vídeo dos bastidores de um ensaio fotográfico do grupo musical e ainda brincou na legenda: “Fé nas malucas”. Ao som do hit Tá Ficando Sério, faixa musical famosa do álbum Xibom Bombom, o conteúdo levou os fãs à loucura.

Nos comentários, os internautas confessaram memórias afetivas. “Amo essa música”, admitiu uma fã. Outra relembrou: “Onde tudo começou”. Teve, ainda, quem desejou: “Poderiam fazer um reencontro”. Dentre tudo, porém, uma palavra foi consenso: “Saudades”.

Confira:

Sob o comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.

