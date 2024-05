Ghabi fala sobre voltar ao júri do Canta Comigo: ‘Oportunidade de me conectar com o público’ Cantora e compositora está participando da sexta temporada do reality musical da RECORD

A jurada deu conselhos poderosos para os futuros participantes do programa (Reprodução/Instagram)

A cantora e compositora Ghabi voltou ao time de jurados do Canta Comigo na sexta temporada. Apaixonada por televisão, ela celebra a experiência e paixão pela música com os fãs, além de trazer dicas aos participantes.

Em sua visão, a técnica é muito importante, mas a emoção que o artista consegue transmitir é o que realmente conecta com o público. “Se você não toca com o coração, a música não toca a alma. Então, meu maior conselho é para que as pessoas se joguem na música, se divirtam e sejam felizes, porque com certeza é isso que vai fazer com que aquela performance no palco seja uma experiência emocionante e memorável, não só para ele, mas para todos”, diz.

Segundo Ghabi, um dos pontos essenciais que os participantes devem levar em consideração antes de suas apresentações é que não dá para criar uma persona. Para ela, é essencial ser autêntico. “Tentar se encaixar em um gênero musical ou em uma personalidade que não é a sua é um erro. O público não se conecta com o que de fato não é real. É muito importante ser você mesmo, ser autêntico, abraçar sua verdadeira expressão artística, porque assim a sua música terá verdade e força. Eu acredito muito que uma carreira consistente e duradoura não se baseia em modas passageiras, mas em ser quem realmente é”, afirmou.

Reconhecendo o impacto da televisão na vida dos brasileiros, a cantora afirma que se sente honrada em fazer parte do programa. “Vejo minha participação como uma oportunidade de me conectar com o público e compartilhar minha paixão pela música. A cada talento que pisa no palco, eu aprendo algo novo. Essa experiência me enriquece como artista e me ajuda a evoluir profissionalmente. Também acredito que participar de um programa de televisão é uma chance única de levar minha arte para mais pessoas, alcançar novos públicos, divulgar meu trabalho e inspirar”, declarou.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

