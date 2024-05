Representante da nova geração da música nacional, Júlia Rezende une talento, moda e marketing: ‘Mirei em ser uma artista que gostaria de assistir’ No painel de especialistas na sexta edição do reality da RECORD, ela contou como é a sensação de estar do outro lado do palco e avaliar candidatos

Cantora e compositora, Júlia Rezende agora integra a família de jurados do Canta Comigo (RECORD/Antonio Chahestian)

A nova geração da música nacional está chegando com tudo e o Canta Comigo é o espaço perfeito para quem dá o nome quando o assunto é entreter. Do outro lado do palco, uma diva pop em ascensão tem muito a falar sobre a vida de artista. Em entrevista ao site oficial, a cantora e compositora Júlia Rezende revelou detalhes da carreira e ainda contou sobre a experiência de integrar o painel de jurados pela primeira vez, na sexta temporada do programa.

Jovem, descolada e estilosa, Júlia representa uma nova era do cenário musical brasileiro. Carregando referências do pop anos 2000, a cantora atualiza o que sempre será tendência com um toque especial da ‘geração Z’, deixando tudo mais atrativo. “Lá atrás, quando eu comecei, eu mirei em ser uma artista que eu gostaria de assistir, assim como a maioria das divas pop que cresci ouvindo”, contou, sobre seu início nos palcos.

Completa, a jurada do reality musical da RECORD falou, também, detalhes do que é ser artista atualmente: “Hoje, mais do que nunca, com a internet, a gente pega muito essa parte da música vinculada à imagem, à moda, à maquiagem, que também é outro lugar que eu me interesso muito artisticamente. Eu acho que quanto mais a gente consegue se expressar e contar uma narrativa completa, trazendo todos esses elementos, é melhor”.

Além de dar um show com o microfone na mão, a cantora consegue unir a moda ao seu estilo único tanto nos looks quanto na música. “Eu acho que a moda é a comunicação não verbal mais eficiente que tem. Porque a minha música é o meu primeiro produto, mas quando as pessoas me consomem como artista e conhecem quem é a Júlia Rezende, como eu me visto, como eu me porto nas mídias sociais, em videoclipes, eventos e tudo que envolve imagem, acho que elas conseguem ter uma noção mais rápida de quem eu sou, da minha personalidade”, explicou, sobre a importância disso.

Segredos de marketing

Unindo o útil ao agradável, a artista mostrou que, para ela, a moda vai muito além do guarda-roupa: “É uma estratégia que eu sempre adotei para antecipar alguns lançamentos, justamente para construir essa identidade visual forte. Então, eu procuro usar a moda a meu favor nesse sentido, é tudo muito pensado para ficar marcado”. Provando que esse artifício é eficiente para quem sabe usar, ela revelou, ainda, um detalhe sobre seus looks como jurada: “No Canta Comigo eu fiz isso também, com [a cor] verde”.

Além dos truques na manga, Júlia elencou um quesito essencial para se destacar no mercado musical. Para ela, contar uma história nas canções, respeitando quem você é, é primordial. “Eu priorizo muito a minha liberdade como compositora, artista e mulher, tanto na moda quanto nas opiniões. Acho que a gente tem que falar mesmo o que a gente pensa, concorda e discorda. Então, para mim, o maior diferencial de um artista sempre vai ser o discurso e a verdade dele”, justificou.

Aprendendo a ser jurada

Com a bagagem de quem já participou como competidora de um reality musical, Júlia entende bem a sensação de cantar perante julgamentos. Avaliar os participantes do Canta Comigo não é tarefa fácil, mas, juntos, os 100 integrantes da bancada entregam tudo na função. “No primeiro dia [de gravações] eu estava muito ansiosa, mas, à medida em que fui vendo as apresentações, conhecendo os participantes e os outros jurados também, que me ajudaram nesse processo, eu fui ficando mais confortável e sabendo melhor como verbalizar aquilo que eu estava vendo e pensando”, desabafou.

A cantora já encarou o olhar crítico de jurados e, agora como especialista do júri, deu detalhes dos seus critérios de avaliação: “Eu tento ignorar um pouquinho a parte técnica porque é praticamente impossível não errar sob pressão. O primeiro momento [de uma apresentação], para mim, é repertório e a entrega da pessoa no palco”. Contudo, devido ao alto nível dos participantes, a especialista em performances comentou que, com o tempo, as avaliações vão ficando mais rígidas.

A essência do reality

Jurada de primeira viagem, Júlia alega estar imersa em uma experiência surpreendente no painel: “Lá [nas gravações] a gente vive momentos muito intensos, acho que o ao vivo tem esse poder do impacto”. Além disso, comentou sua visão sobre a atração: “Eu acho que [o Canta Comigo] é muito sobre história e essa coerência do que você conta e o que você canta. Porque, na verdade, nós cantores somos meros contadores de histórias e sentimentos”.

Admitiu, também, que as suas expectativas na função foram mais que superadas: “Eu pensei que não fosse me emocionar tanto quanto eu me emocionei. Chorei várias vezes com trajetórias, canções e muitas coisas que eu não imaginava vendo [o programa] de casa. Só vivendo mesmo esse dia a dia para conseguir compreender”. Sobre a edição atual, a jurada ainda deixou um spoiler curioso: “Essa temporada está zero óbvia”.

Foguete não tem ré!

Com a carreira decolando, a cantora já teve clipe gravado na ‘gringa’ e continua com projetos a todo vapor. Quanto aos planos na indústria musical, Júlia fez uma revelação ao site oficial: “Esse ano eu pretendo lançar meu primeiro EP”. E as novidades não pararam por aí: “A identidade visual vem diferente, seguindo características mais futuristas, mas também com elementos urbanos do dia a dia”.

Já produzidas e em processo de gravação, as faixas sonoras do ‘mini álbum’ prometem inovar mais do que nunca. “Eu acho super importante levar outros estilos musicais brasileiros lá para fora, além de samba e MPB. Então, quero lançar um trabalho focado nos ritmos e na música urbana, trazendo tanto o pop, quanto elementos do funk”, explicou a compositora.

Apelo convidativo

No final, além de deixar um gostinho do futuro, a artista aproveitou para manter os fãs por perto: “Todas as coisas que estão por vir, tanto dentro da minha carreira quanto no Canta Comigo, estão muito interessantes e surpreendentes. Acho que tudo está caminhando para um lugar não óbvio e, ao mesmo tempo, divertido e emocionante também”.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

