Marcos Lanza dá vida ao pai de Tarsila do Amaral em musical com Cláudia Raia O jurado do Canta Comigo divide seu tempo entre gravações do reality show e noites de espetáculo

Alto contraste

A+

A-

Lanza completou mais de 20 anos de carreira musical (Reprodução/Instagram)

O brilho nos olhos reflete a paixão de Marcos Lanza por sua profissão. O jurado do Canta Comigo se encontrou na música, e a felicidade é notável tanto no painel de especialistas quanto no palco do teatro musical. Atualmente, ele aparece na tela da RECORD aos domingos, e dá vida ao pai de Tarsila do Amaral em um musical durante a semana.

No espetáculo Tarsila, A Brasileira, Marcos Lanza interpreta José Estanislau do Amaral, o Seu Juca, pai da protagonista e grande responsável por impulsionar a carreira da artista: “Ele foi um visionário, viu o talento dela na pintura e colocou nas melhores escolas. Tarsila é de uma família muito rica, para se ter uma noção, meu personagem tinha 29 fazendas, isso é real, a história do nosso Brasil”, explicou.

Acostumado a dividir o palco com grandes nomes do teatro, Lanza confessou que ficou um pouquinho nervoso ao lado de Cláudia Raia: “Atuar com ela é uma responsabilidade, já tinha trabalhado em outros musicais com ela como produtora. Fiz o Chaplin com ela e o Jarbas, já tinha esse contato, uma amizade, mas nunca tinha contracenado, confesso que nos ensaios ficava meio nervoso, porque na nossa memória da TV brasileira a gente via Raia na novela. É uma honra!”

O musical está em curta temporada por São Paulo (SP) no Teatro Santander, e ficará em cartaz na cidade até o fim desse mês, sempre às quintas, sextas, sábados e domingos. No começo de junho, o musical será apresentado por uma semana no Rio de Janeiro (RJ).

Publicidade

Painel de jurados

Sobre o reality, Lanza revelou o que faz ele levantar e cantar com o candidato: “Eu analiso uma boa performance, a entrega, se está cantando com verdade, ou se eu teria vontade de ouvir essa pessoa cantando num bar, num show, se tem carisma, tudo é valido.” Segundo o especialista, o nervosismo sempre acontece, e às vezes rolam alguns deslizes, mas ele leva em consideração o desafio de expor o talento para os 100 jurados.

Marcos também confessou que sempre tem seus candidatos preferidos, mas usa o profissionalismo para cantar com quem está fazendo uma boa apresentação.

Publicidade

Lanza ainda não experimentou o Duelo de Jurados, mas disse que adoraria cantar um tema específico: “Sertanejo, tenho raízes sertanejas por conta do meu pai que é sanfoneiro e canta em dupla sertaneja, então minha base quando aprendi a cantar foi com ele, com sertanejo, hoje em dia trabalho com teatro musical, que é outra técnica totalmente diferente de voz. Mas adoraria me desafiar cantando algo fora da minha zona de conforto, de repente um rock, que não é uma coisa que eu canto normalmente”, pontuou.

Que tal dar uma olhada nas redes sociais do jurado para ficar por dentro de todas as novidades dele?

Publicidade

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja quem já carimbou o passaporte para as próximas fases do Canta Comigo:

Publicidade 1 / 15 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!