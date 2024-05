Tali revela música em homenagem à mãe, Deise Cipriano: ‘EP está bem bonito’ A cantora também compartilhou a sensação de vencer Talita Dias no Duelo de Jurados do Canta Comigo 6

Tali venceu o Duelo de Jurados com 66% dos votos (Reprodução/Instagram)

Tali herdou o vozeirão da mãe, a aclamada Deise Cipriano do Fat Family, mas o que a transforma em uma artista potente é a personalidade. Ela sabe que arrebenta nos vocais e solta a voz segura de si, leve e confortável no palco. Foi assim que a cantora garantiu uma apresentação incrível no Duelo de Jurados do Canta Comigo, e levou o troféu com 66% dos votos.

Ainda em êxtase com a vitória, Tali comentou: “É uma experiência muito doida, né? Porque a gente está em um posicionamento de julgar as pessoas e quando vai ver você está lá embaixo cantando para seus amigos da música. Fiquei muito feliz com a repercussão do público, e feliz de duelar com a Talitão que é uma grande amiga, foi tudo muito legal”.

A jurada encantou o público com Dance Monkey, Happy e Shake It Off. Para a surpresa dos fãs, ela revelou que as músicas escolhidas para o embate não são da sua zona de conforto, mas se jogou e encarou o desafio.

Questionada sobre o nervosismo, Tali impressionou: “Eu encarei como um show normal, sabia? Não fiquei com essa pressão, e nem levei como uma competição, eu fiquei muito feliz de duelar e dividir música com a Talitão”, disse.

Segundo a cantora, os especialistas tiveram bastante trabalho para selecionar os finalistas dessa temporada, mas por fim, recompensou: “A final está linda, só digo uma coisa, o público vai ter uma grande responsabilidade nas mãos aí”, contou, soltando um spoiler que os fãs adoram.

“Por mais que eu não queira ser chata, às vezes eu me pego vendo a técnica das pessoas, mas vou mais pela emoção, só quando é uma coisa que deu muito ruim, infelizmente acontece, o nervosismo atrapalha, mas tento sempre ver o lado bom do número”, disse sobre o trabalho técnico dos jurados.

Tali esteve em cartaz como Nicki Marron no musical O Guarda-costas, mas agora está focando na carreira autoral: “Vem EP, uma música para minha mãe, chama Avisa Ela, está bem bonito, bem legal”, contou ansiosa.

Que tal acessar as redes sociais da cantora e ficar por dentro de todas as novidades e lançamentos?

Relembre o Duelo de Jurados:

É hora do Duelo dos Jurados 🎙 E aí, quem merece vencer, Tali ou Talita Dias? Entre no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! #CantaComigo 🎶 pic.twitter.com/O3El2ZQBMo — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 12, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.