‘A cultura hip-hop salvou a minha vida’, revela Ana Preta Pelo segundo ano no júri do Canta Comigo, rapper relembra origens e fala sobre a importância de representar o gênero no painel

Pela segunda vez no painel de especialistas, a rapper Ana Preta é a representante do estilo hip-hop (Reprodução/Instragram)

Representante do hip-hop no painel de jurados do Canta Comigo 6, a compositora e rapper Ana Preta fala com orgulho sobre a oportunidade de divulgar o gênero musical do outro lado do palco. Ela também exaltou a missão de ajudar a descobrir novos talentos no reality musical da RECORD. “É uma satisfação imensa, é gratificante demais participar desse projeto. Uma experiência indescritível”, comenta.

Em entrevista ao site oficial, Ana relembrou sua trajetória na música e destacou a visibilidade proporcionada pelo programa. “É uma responsabilidade que carrego com muito orgulho. A minha origem é a periferia e a cultura hip-hop salvou a minha vida. Então, dou muito valor para isso. A gente precisa de todos os meios de comunicação para divulgar nossa arte e o Canta Comigo, com certeza, é uma porta aberta para isso”, ressalta.

Música é coisa de família

Ana é casada com o também rapper Thaíde, que foi jurado do reality nas temporadas anteriores. Recentemente, o casal participou do videoclipe Bruttus da jurada Cris Piza. Eles se conheceram no programa e a amizade se estendeu para o painel. “Na música, ela cita o Thaíde como referência, porque ele é o pioneiro do hip-hop no Brasil. E aí ela fez uma brincadeira e nos chamou para participar. Me senti honrada, porque é uma artista parceira e amiga”, confidencia.

Vida de jurada

Ana abre o jogo sobre sua atuação como jurada e confessa não ser muito difícil fazer com que cante com o candidato, mas ressalta a importância da conexão emocional. “Não estamos julgando uma carreira, mas aquela apresentação. Então, eu não procuro muita técnica, busco emoção e verdade”, explica.

E claro que no bate-papo não poderia faltar spoiler! Para dar um gostinho do que o público vai encontrar nos próximos episódios, ela adianta: “Algo inédito, que nunca aconteceu nas outras edições, vai acontecer nessa temporada”.

Ela ainda deu um conselho para quem sonha em participar do reality musical: “Participe, se inscreva, para a gente ter a oportunidade de conhecer novos talentos. E acredite no seu sonho! Às vezes parece clichê, mas não é. Acredite”.

Carreira a todo vapor

A rapper, que lançou dois singles recentemente, revela que vem muito mais por aí. “Em 2025 vou lançar um disco, mas esse é o ano dos singles! Vamos ter mais músicas, videoclipes e participações minhas [em outros projetos]”, finaliza.

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

*Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

