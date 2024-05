‘Admiro muito quem está ali cantando para 100 jurados talentosos’, diz Adriana Farias

Alto contraste

Adriana Farias, veterana no painel de júri do Canta Comigo, fala sobre a amizade entre os 100 avaliadores do programa (Reprodução/Instagram)

Veterana no painel de jurados do Canta Comigo, a cantora Adriana Farias, a ‘Violeira’, contagia o público da RECORD com a sua alegria a cada episódio do reality musical. Sempre acompanhada do berrante, ela traz um pouco da cultura sertaneja para as tardes da emissora. Desde a primeira temporada no júri do programa, Adriana abre o jogo sobre os critérios que adotou para levantar e cantar com os candidatos, e também compartilha como é a relação entre os jurados dentro e fora do estúdio.

“Eu não procuro a melhor voz do Brasil. Procuro aquele artista equilíbrio, que tem aquela parte humana que às vezes erra ou desafina, mas sem comprometer o que ele está entregando no palco”, diz. A violeira acrescenta ainda que, suas escolhas não são feitas somente pela voz. “Às vezes não é pela afinação, mas pela simpatia, pela humildade, pela história de vida e o quanto ele emociona a gente no palco”, afirma.

A jurada revela que, apesar de não levantar para todos os cantores que se apresentam no programa, admira cada candidato pela coragem em subir no palco do Canta Comigo e se apresentar para tantas pessoas. “Eu admiro muito as pessoas que estão ali cantando para 100 jurados talentosos”, conta. A cantora ainda diz que na hora de fazer uma crítica ao artista, tenta motivar. “Temos que tomar cuidado em como colocamos as palavras. Mas deixo claro que aquilo não define o candidato. Aquela apresentação de alguns minutos não define o artista que a pessoa é”, comenta.

Segundo a Violeira, além dos candidatos que mostram seus talentos e cantam diversos sucessos, o programa também conquista o público pela animação e a relação dos jurados. “Cada vez que o Canta Comigo vai ao ar, parece que vamos virando uma família mesmo. Temos o coração enorme e gostamos de agregar todo mundo. É muito gostoso bagunçar e se divertir lá”, diz.

A paixão da cantora pelo sertanejo também não ficou de fora da conversa! Ela revela que sempre fez parte da sua criação e que isso acaba despertando a curiosidade do público. “Eu, com essa linguagem toda sertaneja, da roça, trago um ‘tempero’ para o programa”, brinca.

Ao falar sobre o gênero musical que moldou sua carreira, a Violeira conta que mesmo amando o sertanejo raiz, suas produções recentes são mais próximas da música moderna. “Não vou deixar a música raiz de jeito nenhum, a viola está sempre no meu peito, mas a gente sempre inova para levar o espetáculo para o público”, admite.

Para os fãs, a cantora adianta que pretende gravar o clipe de uma das suas músicas com os jurados do Canta Comigo, mas faz suspense. “Em breve tenho novidades para vocês”, afirma.

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

*Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

