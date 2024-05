‘Grandes revelações’, garante Allan Vilches sobre Canta Comigo 6 Cantor lírico relembra participação no reality e revela como é estar do outro lado no painel de especialistas

Após competir no Canta Comigo 4, cantor lírico Allan Vilches participa do júri pela segunda vez (RECORD/Antonio Chahestian)

Polivalente, o jurado do Canta Comigo 6 Allan Vilches acumula funções. Ele é cantor lírico, palestrante, celebrante social com efeito civil (casamentos), produtor cultural, locutor publicitário, mestre de cerimônias e CEO em uma orquestra de casamentos. Em entrevista ao site oficial, o jurado contou como é estar do outro lado do palco após ser um dos finalistas do reality, e ainda adiantou novidades da atual temporada.

O artista que chegou à final na quarta edição do reality ocupa, pela segunda vez, o painel de especialistas da atração. Por já ter sido candidato e agora estar no júri, Allan é expert em Canta Comigo. Ele conta que tudo começou com um sonho, quando era apenas telespectador: “Eu sempre tive a intenção de que a música não servisse só para esse elemento profissional, mas que ela pudesse, também, tocar os corações”.

E pensando nessa trajetória, Allan relembrou a primeira vez no palco do programa, quando levantou 99 jurados com uma canção lírica italiana. “Eu não tinha expectativa alguma de que as pessoas cantariam comigo. Porque é um gênero que, às vezes, as pessoas têm dificuldade, tanto por não saber o idioma, como por ser diferente daquilo que a música popular apresenta”, desabafou.

Mesmo assim, o competidor conquistou tanto os avaliadores como o público e se manteve na competição até a final. Porém, sua marca registrada não consistiu apenas em voz, mas carisma também. Sobre a importância disso, ele garantiu: “A música se conecta com as pessoas, não é pela sua eloquência ou pela sua impressão artística, mas pelo sentimento. Isso ficou bem claro na minha apresentação, porque [os jurados] começaram a soltar a voz”.

Segredos por trás da bancada

Agora, no outro lado do palco, o cantor elencou grandes diferenças entre avaliar e competir no programa. “Muda muito, porque não é só uma música que você vai cantar, mas são vários tipos de apresentações para dar o seu aval e o seu apoio para aquele candidato”, comentou.

Contudo, nem só de análises vivem os jurados do reality. Entre uma apresentação e outra, os 100 integrantes da bancada sempre aproveitam para criar laços entre si. Quanto aos companheiros e as relações que construiu com eles, Allan comentou: “Têm uma afetividade com todos que chegam [no painel]. O que é muito importante, inclusive, para que a gente tenha a possibilidade de fazer os julgamentos com o aval de quem está do seu lado, porque você já está integrando a família do júri do Canta Comigo”.

Competição a todo vapor

A temporada nova está com tudo e, de acordo com o jurado, ainda há muito a mostrar. “Estou percebendo que desde a minha participação até agora, está tendo um crescente gigantesco na qualidade da apresentação no palco. Então, acredito que esse ano nós vamos ter grandes revelações de vozes”, observou.

Sobre as expectativas, ainda completou: “O público só vai se encantar cada vez mais, porque são timbres diferenciados, são histórias que tocam o nosso coração, envolvem superação, conectividade, e isso é muito importante, porque dá base para mostrar o quão versátil é o ambiente artístico do nosso país”.

A voz da experiência

Quanto aos conselhos, Allan foi preciso: “O ideal é escolher uma música que seja impactante, possibilite os jurados a soltarem a voz e cantar, para que algo maior ainda aconteça. E sem preparo, sem dedicação, isso é muito difícil. Então, a primeira e, de repente, única dica que eu daria é para que o candidato se prepare ao máximo para que a sua interpretação esteja sintonizada com aquilo que vai executar no palco”.

Ao pensar sobre o futuro, o artista confessou que seu principal objetivo é manter o trabalho ativo, e reconheceu a ajuda do programa no desenvolvimento da carreira. “O Canta Comigo tem sido essa porta escancarada em nível nacional para que muitas pessoas conheçam Allan Vilches, que não é só um cantor lírico. E, cada vez mais, crescendo em corações que se expandem na direção do bem”, afirmou.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiário sob supervisão de Juliana Lambert

