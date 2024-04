Thais Kiwi revela o segredo do Canta Comigo 6: ‘Mistura de técnica com emoção’ Pela segunda vez no painel de especialistas, a mineira que chegou à reta final do The Four Brasil 2 conta que a temporada está repleta de momentos emocionantes

Thais Kiwi, ex-The Four Brasil, é jurada do Canta Comigo pela segunda vez (Antonio Chahestian/RECORD)

Thais Kiwi é cantora, multi-instrumentista e compositora. Em 2020, ela chegou à reta final do The Four Brasil e conquistou milhares de fãs pelo país. De volta ao painel de especialistas, ela compartilha sua empolgação com o Canta Comigo 6, e adianta que a temporada está repleta de momentos emocionantes. Em uma entrevista ao site oficial, a mineira destaca que essa mistura de emoção e técnica torna o programa tão especial.

“Está sendo emocionante, tivemos muitas apresentações que realmente tocam a alma. É o meu segundo ano como jurada e pensei que dessa vez estaria mais acostumada, mas estou me sentindo bem tocada por tudo que estou vendo acontecer. É um presente muito grande participar mais uma vez”, declara.

Sobre as performances dos competidores, Thais enfatiza a importância da ousadia aliada à responsabilidade. “É bom procurar ousar um pouco na hora da apresentação, atingir uma nota alta de forma afinada, surpreendente. É uma mistura de técnica com emoção”, explica.

Com a experiência de quem já esteve do outro lado do palco e também passou por uma avaliação de jurados, a mineira fala que autoconfiança e humildade, ao mesmo tempo, são essenciais para se conectar com o artista. A cantora reforça que o público poderá acompanhar muita música boa, artistas incríveis e histórias de superação ao longo da temporada.

Sob comando de Rodrigo Faro, a nova temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert