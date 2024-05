Ana Dutra elogia dinâmica do Canta Comigo: ‘Tudo é imprevisível’ Em entrevista ao site oficial, a cantora revela as novidades da temporada e adianta seus planos futuros

Especialista no assunto, Ana Dutra dá dicas valiosas ao candidatos do Canta Comigo (Antonio Chahestian/RECORD)

Com uma bagagem extensa, a jurada do Canta Comigo Ana Dutra é cantora, produtora, empresária e ainda comanda um podcast. No painel de jurados do reality musical da RECORD desde a primeira edição, ela destaca as mudanças no formato ao longo das temporadas e a interação com o público.

“Está mais dinâmico. Tenho notado, principalmente, nas ruas, de dez pessoas que encontro, pelo menos, uma me conhece. Isso é muito engraçado para mim”, confessa. A cantora completa que o programa sempre surpreende: “Nada ali é previsível, na verdade, tudo é imprevisível e isso que é o mais gostoso”.

A jurada comenta sobre os desafios enfrentados pelos candidatos durante as apresentações, ressaltando o quanto aprende com eles e que leva em conta a emoção e nervosismo. “Nós não estamos lá para julgar o talento do candidato, e sim aquela única apresentação. Às vezes, a pessoa não está em um dia bom, assim como nós também não estamos sempre no nosso dia bom. Além de não ser fácil estar ali sozinho, olhando para aquele paredão de cem pessoas. Eu não sei se teria coragem de enfrentar”, revela.

Segundo a cantora, a interação entre os especialistas é uma das partes mais interessantes do programa e realmente traz o clima de uma grande família. “Depois das gravações, nós sempre conversamos sobre como foi o programa, o quanto foi emocionante e a conexão realmente que se forma entre a gente”, afirma.

A especialista ainda destaca o Duelo dos Jurados como um dos pontos altos da temporada. “Acho interessante, as pessoas têm a oportunidade de ver que ali estão profissionais que realmente entendem da música”, enfatiza.

Sobre a maior dificuldade de integrar o júri, Ana revela que é um desafio se desconectar de quem está no top 3. “A gente precisa se desprender e julgar a próxima apresentação, porque quem está no top 3 já foi julgado, já teve a votação. Temos que focar em quem está se apresentando, porque é um outro sonho, de uma outra pessoa”, diz.

Ao falar sobre sua própria trajetória, a cantora compartilha que sua paixão pela música começou com a influência de uma rainha do rock: “Comecei a cantar por conta da Rita Lee e me vejo muito nela. Muitas histórias se coincidem, de coisas que ela passou e que eu também passei”, conta. A relação é tão forte que Ana preparou um show em sua homenagem, antes da artista falecer. “Continuo em busca de um investidor para o tributo da Rita. Sei que tem vários cantores fazendo, mas o que a Ana Dutra preparou, aqui no Brasil, ninguém preparou”, garante.

A jurada também comenta sobre a importância da visibilidade proporcionada pelo programa. “Teve um impacto de maior respeito, as pessoas me dão mais credibilidade”, reflete. E não para por aí, Ana toca outros projetos e adianta quais são seus planos na carreira: “Tenho músicas novas para lançar! Até o final do ano, creio que eu já estarei com um álbum prontíssimo. Vou lançar uma por mês, a partir do mês de junho, mas podem esperar um álbum completo até o final do ano”.

Sob comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

* Estagiária sob supervisão de Juliana Lambert

