Tali vence o quinto Duelo de Jurados do Canta Comigo Especialista arrebentou nos vocais e garantiu 66% dos votos do público

O Duelo de Jurados agitou o Canta Comigo 6! (Antonio Chahestian/RECORD)

Como disse Rodrigo Faro, o embate deste domingo (12) no Canta Comigo foi Talitinha contra Talitão! As cantoras foram sorteadas e se enfrentaram no quinto Duelo de Jurados da temporada ao som de músicas “para dançar”. O público gastou os dedinhos na votação entre Tali e Talita Dias, e quem levou a melhor foi a representante do Fat Family, com 66% dos votos. Curtiu o resultado?

Oito jurados já participaram da novidade da sexta temporada, e até o momento, os vencedores foram Helleno (Rock), Igor Godoi (Divas), Thalita Pertuzatti (Sofrência), e Robinson Monteiro (Romântico).

Neste domingo, a primeira a incendiar o palco foi Tali, a jurada soltou a voz com Dance Monkey, Happy e Shake It Off. Talita Dias também arrebentou nos vocais cantando Whenever Wherever, That’s What I Like e Footloose. Os especialistas do painel precisaram segurar os queixos para não caírem!

Gostou do embate?

Assista novamente:

É hora do Duelo dos Jurados 🎙 E aí, quem merece vencer, Tali ou Talita Dias? Entre no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! #CantaComigo 🎶 pic.twitter.com/O3El2ZQBMo — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 12, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

