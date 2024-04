Thalita Pertuzatti é a vencedora do terceiro Duelo de Jurados do Canta Comigo A cantora se jogou na sofrência e conquistou 81% dos votos do público

Alto contraste

A+

A-

Duelo de gigantes! Curtiu o resultado? (Antonio Chahestian/RECORD)

O palco do Canta Comigo 6 vibrou neste domingo (28)! Alma Thomas e Thalita Pertuzatti foram escolhidas para o terceiro Duelo de Jurados e brilharam ao som de músicas de sofrência. Acostumadas a cantar clássicos de grandes divas do pop, as especialistas surpreenderam com o vozeirão e a personalidade. Thalita conquistou o troféu com 81% dos votos do público.

O primeiro embate entre jurados ocorreu na estreia, entre Anna Maz e Helleno, ao som de rock! O segundo foi embalado por músicas de divas com Bruno Sutter e Igor Godoi.

No terceiro episódio, Talita soltou a voz com as músicas Abandonada, Because Of You e Desperdiçou. Já Alma, escolheu All By Myself, Desejo de Amar e Você Partiu Meu Coração. O painel ficou encantado com o talento das artistas!

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Relembre todos os especialistas:

Publicidade 1 / 100 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Adriana Farias Violeira, cantora e apresentadora