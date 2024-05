Robinson Monteiro vence o quarto Duelo de Jurados do Canta Comigo Especialista garantiu 82% dos votos do público no R7.com

Curtiu o resultado do Duelo de Jurados? (Antonio Chahestian/RECORD)

Vozes encantadoras ecoaram no palco do Canta Comigo neste domingo (5)! Li Martins e Robinson Monteiro se enfrentaram no quarto Duelo de Jurados e deixaram o painel de especialistas de queixo caído. O tema sorteado para o embate foi “Romântico”, e após votação do público no R7.com, Robinson levou a melhor com 82% dos votos.

O público já está viciado no novo quadro da temporada e vota para valer nos jurados favoritos. Logo na estreia, houve embate entre Anna Maz e Helleno, no segundo episódio, Bruno Sutter e Igor Godoi brilharam, e no terceiro, Thalita Pertuzatti e Alma Thomas arrasaram nos vocais.

Neste domingo, Li Martins abriu o duelo com um mix das músicas Olha o Que o Amor Me Faz, I Want To Know What Love Is e I Will Always Love You. Já Robinson, cantou Angels, Isn’t She Lovely e É o Amor. Impecáveis, não é mesmo?

Assista ao Duelo:

Chegou a hora do Duelo dos Jurados 🥰 Quem vai levar a melhor? Entre no https://t.co/VecLFZTgpy e vote muito! #CantaComigo pic.twitter.com/Fz8O9CizoH — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 5, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Veja os candidatos que já se classificaram para as próximas etapas:

Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!