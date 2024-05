Conheça Luan Richard, finalista que emocionou os 100 jurados do Canta Comigo

Alto contraste

O candidato brilhou cantando sucesso do Roupa Nova (Antonio Chahestian/RECORD)

Antes de mostrar a voz impecável, Luan Richard ganhou os jurados pelo carisma. O candidato entrou no palco do Canta Comigo com um sorrisão, contou um pouco da vida e partiu para o que sabe fazer de melhor, encantar com sua voz. Ele garantiu 100 pontos e é o quarto finalista da temporada.

Luan nasceu com glaucoma congênito, em 12 anos, passou por 14 cirurgias, e hoje tem 20% da visão. A família toda tem deficiência visual, mas a similaridade que os une, na verdade, é o amor pela música, todos cantam ou tocam instrumentos musicais: “Meu pai era baterista e minha mãe cantora, dentro de casa a música era constante”, contou.

O candidato trabalhou como atendente de telemarketing na capital paulista, e tocava em barzinhos aos finais de semana. Depois, se mudou para Porto Alegre (RS), viveu lá por seis anos e tentou se manter como músico de rua, mas voltou para São Paulo (SP). Luan fez parte da banda de reggae Tribo de Jah, composta por cinco músicos cegos. Em 2023, ele se apresentou nas Paraolimpíadas do Chile, e atualmente, canta em bares e faz vinhetas para rádios.

Neste domingo (12), o participante encantou os 100 jurados do reality cantando Sapato Velho, sucesso do Roupa Nova. Todos se emocionaram com a delicadeza das notas de Luan e a performance garantiu o painel inteiro em pé. O cantor foi direto para a final do programa!

Veja a apresentação:

E esse clássico? Luan Richard, de 32 anos, trouxe para o palco do #CantaComigo a canção do #RoupaNova, "Sapato Velho" 🎶 Quem aí cantou junto? pic.twitter.com/6ZOu87imrG — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 12, 2024

