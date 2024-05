Talita Dias abre o jogo sobre relacionamento com Bruno Sutter: ‘Nosso humor nos uniu’ A jurada do Canta Comigo 6 definiu o Duelo que participou contra Tali como um presente e revelou que lançará um projeto em breve

Performática, Talita Dias brilhou no Duelo de Jurados (Reprodução/Instagram)

Talita Dias é chamada carinhosamente de Talitão nos corredores de gravação do Canta Comigo. O aumentativo faz jus às qualidades gigantescas da cantora, entre elas o talento e a doçura. No quinto episódio do reality, ela mostrou o vozeirão no Duelo de Jurados contra Tali e teceu elogios para a xará. Em entrevista para o site oficial, a especialista também falou sobre a carreira e relacionamento com Bruno Sutter.

“Essa temporada está incrível, todos os anos eu acho que não tem como eu me surpreender, mas não adianta, chego aqui e é uma surpresa atrás da outra. Os candidatos sempre se superando”, comentou sobre os participantes.

A cantora pôde inverter os papéis no último domingo (12), quando participou do embate no Duelo de Jurados: “Eu amei o resultado, para mim foi uma grande honra dividir o palco com a Tali, tenho uma história de muita admiração pelo Fat Family, pela mãe dela, a Talita tem a idade da minha filha, estar no palco cantando com ela foi incrível, um presente”.

Ela também adorou as músicas escolhidas pela produção para o momento. Talita cantou Whenever Wherever, That’s What I Like e Footloose: “Já conhecia, cantava, gosto de performar, de dançar, o tema do Duelo para mim foi perfeito, amei, quando vi falei, que demais”, lembrou.

A jurada também participou das gravações do Canta Comigo Teen 5, que estreia ainda este ano na RECORD. Agora, está em processo de compor e produzir músicas: “Em breve estarei lançando um álbum ou um single, estou no processo de criação, mas pretendo lançar em breve!”

Casalzão

Talita está vivendo um romance com Bruno Sutter há quase cinco anos. Eles se conheceram no reality show musical e se consideram o “Casal Canta Comigo”.

“É muito bom dividir o painel com ele, quando não estamos juntos, a gente se sente até meio perdido, de tão acostumados que estamos um com o outro”, brincou.

Segundo a cantora, a diversão é garantida no relacionamento: “A gente se conheceu no painel, e o nosso humor nos uniu. Tudo começou com uma amizade, temos personalidades muito parecidas, um já identificou que o outro era meio palhaço. Ao longo dessa amizade as coisas foram evoluindo para um amor e não tinha como, a gente ficou junto e não se desgrudou mais!”

E Talita é só elogios ao amado. Quando questionada sobre a maior qualidade do parceiro, não titubeou: “A gentileza dele, o Bruno é um homem muito amável, doce, gentil. Todo mundo acha que por ele ser comediante, é um loucão, mas é o contrário, isso dele me prendeu de uma forma que eu nem sei explicar”, disse apaixonadinha.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

