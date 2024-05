Allan Vilches fala da volta ao palco do Canta Comigo: ‘Foi como reviver todas as emoções sentidas em 2022′ Ele foi finalista da quarta temporada do reality musical, e no domingo (19), venceu o Duelo de Jurados

Allan brilhou ao som de modões sertanejos no domingo (19) (Antonio Chahestian/RECORD)

“Um misto de alegria, ansiedade e responsabilidade que faz as pernas tremerem e a mente pirar. São sentimentos que todo artista ama, por isto, nunca fugimos do palco”, revelou Allan Vilches sobre o Duelo de Jurados do Canta Comigo. O especialista encarou o embate contra Negravat e levou a melhor com 64% dos votos ao cantar modão sertanejo. Em entrevista para o site oficial, o cantor falou sobre a carreira, sonhos e como mantém o vozeirão poderoso!

Allan é cantor lírico, mas se jogou de cabeça no tema sorteado para o duelo, cantando os clássicos Amo Noite e Dia, Dormi na Praça e Ainda Ontem Chorei de Saudade: “Eu amo a música sertaneja e tudo aquilo que ela representa. Sou admirador e já fui ao show de vários artistas, como Daniel, Adriana Farias, Bruno e Marrone. Foi muito legal, pena que durou tão pouco tempo. Poderia cantar horas e horas ao lado da Negravat vários modões. Quem sabe podemos construir um show assim, não é?”

Segundo o jurado, o reality proporciona momentos inesquecíveis, tanto para os candidatos, quanto para os especialistas: “Voltar a este palco para o Duelo dos Jurados foi como reviver todas as emoções sentidas em 2022, quando era apenas candidato”, lembrou.

Acostumado com as pegadinhas de Rodrigo Faro, Allan está sempre preparado para cantar algum hit brasileiro em forma de música lírica: “O Faro é um artista completo e unido com a produção ele me prega estas pegadinhas artísticas. Eu simplesmente adoro! Desde criança, quando comecei a estudar canto lírico, sou convidado por amigos e familiares para cantar de tudo. Nem sei quantas vezes tive que cantar Galopeira como ópera”, brincou.

Mas engana-se quem pensa que o sertanejo só aparece em desafios para Allan: “Olha que loucura, já cantei Boate Azul para entrada de um noivo na Igreja. Acredita? Posso provar, está lá no YouTube! O segredo da minha trajetória é esse, atender os pedidos com naturalidade e transformar o melhor das músicas na mais linda expressão lírica!”

Vozeirão

O especialista precisa da voz sempre impecável, pois sua carreira é uma verdadeira maratona! Ele atua como cantor em eventos, é Mestre de Cerimônias, celebra casamentos, é locutor publicitário e coordena um projeto cultural.

“A voz nunca pode falhar! Precisamos sempre manter a rotina de estudos, aquecimento vocal, beber muita água para hidratar as pregas vocais, manter uma relação de confiança com o otorrinolaringologista e com o fonoaudiólogo, e cuidar da alimentação”, de acordo com Allan, quando as pessoas assistem ao espetáculo, usufruem da mais bela expressão musical e também deste cuidado que permeia a rotina dos cantores.

No painel

Allan se considera um jurado bonzinho: “Entendo que uma apresentação expressa muito mais do que apenas as habilidades técnicas. Eu analiso a história do candidato, avalio a sua concentração e desenvoltura no palco, muitas vezes fecho os olhos para sentir a vibração da voz tocando o meu ser e só depois aperto o botão”, disse.

Para o especialista, o fator determinante para cantar junto é que o candidato sinta a música e transforme ela na mais pura expressão do seu viver: “Se fizer isto, eu simplesmente canto!”

Futuro

“Com esta visibilidade oportunizada pelo Canta Comigo é impossível não traçar algum plano, mas o primeiro é manter a estrutura construída até aqui, aliás já são mais de 25 anos de carreira e temos muitos parceiros que nos apoiam”, contou sobre projetos futuros.

Ele ainda não se apresentou fora do país, e também não descarta esta possibilidade, mas entende que virá no tempo certo. Para agora, ele é ousado: “Depois deste lindo duelo, quem sabe teremos para o futuro próximo um show do Allan Vilches mais pop? Fica no ar e quem sabe o Universo conspira a favor”, soltou.

Relembre a performance no Duelo de Jurados:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

