Allan Vilches vence o sexto Duelo de Jurados do Canta Comigo Especialista brilhou ao som de “modões” e garantiu 64% dos votos do público

O embate pegou fogo! Curtiu o resultado do Duelo de Jurados? (Antonio Chahestian/RECORD)

O que esperar de um Duelo de Jurados com dois cantores líricos no Canta Comigo? Se você pensou em ópera, está redondamente enganado! Allan Vilches e Negravat foram os sorteados do sexto embate e cantaram ao som de “Modões”. Ambos foram incríveis e mostraram todo o seu talento, mas o especialista levou a melhor, com 64% dos votos do público.

Os especialistas sempre saem da zona de conforto nos duelos, você lembra quando os dois rockeiros Bruno Sutter e Igor Godoi soltaram a voz ao som de “Divas”? Com os especialistas em música lírica não foi diferente, eles provaram que mandam bem em qualquer estilo musical!

Allan iniciou o embate com um mashup de Amo Noite e Dia, Dormi na Praça e Ainda Ontem Chorei de Saudade. Negravat escolheu Boate Azul, No Rancho Fundo e Pense em Mim. O painel de jurados foi ao delírio com o vozeirão dos amigos!

Rodrigo Faro deu um tempo para que o público votasse e o resultado foi anunciado. Curtiu?

Veja o espetáculo:

Quem deve vencer o Duelo dos Jurados deste domingo (19), Allan Vilches ou Negravat? Nossos especialistas entregaram TUDO no modão sertanejo! ✨ #CantaComigo pic.twitter.com/mWKFkb2bh3 — Canta Comigo (@CantaComigoRec) May 19, 2024

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

