Igor Godoi participa de trend e arranca risadas ao som de música chinesa Dedicado, o jurado do Canta Comigo 6 chegou até mesmo a aprender dublagem internacional para entrar no clima da brincadeira

Igor mostra que consegue entreter dentro e fora dos palcos (RECORD/Antonio Chahestian)

Sem medo de soltar a voz, os jurados do Canta Comigo mostram que não brincam em serviço com o microfone na mão. Prova disso é o cantor e compositor Igor Godoi, que já chegou até a vencer um Duelo de Jurados ao impressionar a todos com a potência do seu timbre.

Revelação da segunda temporada do The Four Brasil, da RECORD, o artista faz parte do painel de especialistas da sexta e atual temporada do reality musical da emissora. Além de conquistar o público com o microfone na mão, Igor também é conhecido pelas brincadeiras que faz na web e arranca boas risadas dos internautas.

Especialista em entreter, o roqueiro entrou na onda de uma trend que está bombando nas redes sociais e fez um vídeo criativo de “isso ou aquilo”. Igor criou uma situação hipotética sobre o recebimento do seu ‘cachê' e chegou até mesmo a dublar em ‘chinês’ para incorporar a brincadeira.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de risadas. Além dos anônimos, outros jurados, como Charlie Diéf, Mari Belém e Dreicon, companheiros da mesma bancada, também interagiram.

Confira:

