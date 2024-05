Voz e violão: Flavinha homenageia Tina Turner em cover de ‘The Best’ A jurada do Canta Comigo esbanjou carisma e talento ao lado do parceiro Nei Dias

A cantora arrebentou nos vocais ao som de "The Best" (Antonio Chahestian/RECORD)

Tem que ter vozeirão para encantar o público com The Best, de Tina Turner. Flavinha não só mostrou seu talento e técnica impecáveis, como também deu um show de carisma em vídeo publicado nas redes sociais. A jurada do Canta Comigo participou de um evento ao lado do músico Nei Dias, com quem tem parceria, e registrou a apresentação.

A cantora está acostumada a soltar a voz em canções de grandes divas da música, o resultado sempre encanta os fãs. Na internet, Flavinha adora compartilhar trechos das suas performances ao lado dos parceiros em eventos.

Assista:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

O pessoal caprichou no visual tirando as peças escuras do armário! Candidatos e jurados arrasaram com tons de preto, muito brilho e tendências de moda. Inspire-se!