Leo Von lança videoclipe com participação de jurados do Canta Comigo nesta sexta (3) “The Only Country Bar in Town” estará disponível no canal do YouTube do cantor ao meio-dia

A música “The Only Country Bar in Town” é um country super animado (Reprodução/Instagram)

Gosta de música country? Então você vai amar o lançamento do videoclipe de Leo Von, jurado do Canta Comigo 6! Com a voz potente do especialista e a participação especial dos amigos do reality, The Only Country Bar in Town não vai sair da sua cabeça!

A música foi lançada no final de março e o clipe gravado em abril. A letra fala sobre a liberdade, pertencimento e uma possível história de amor. O lançamento do vídeo está marcado para esta sexta (3), no canal oficial do cantor no YouTube, a partir do meio-dia.

Leo convidou amigos do Canta Comigo para brilharem no clipe com ele. Adriana Farias, Sabrina Caldana e Rafa Rangel participam animados das cenas.

Nas redes sociais, Leo dividiu um trechinho do clipe.

Veja a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

