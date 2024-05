Novidades |Do R7

Stephanie Balek fala sobre a arte de lapidar vozes: ‘A música faz a caminhada ser mais leve’ Nas redes sociais, alunos da preparadora vocal do Canta Comigo 6 relembraram a importância da sua ajuda; confira!

Alto contraste

A+

A-

A profissional também usa as redes sociais para divulgar momentos dos bastidores do programa (Reprodução/Instagram)

A preparadora vocal do Canta Comigo 6, Stephanie Balek, fez uma ‘carta aberta’ para mostrar o quanto lapidar vozes a faz feliz: “Mais um ano trabalhando no que amo. Ser preparadora vocal me proporciona o privilégio de poder realizar sonhos, ressignificar experiencias e incentivar novos caminhos da voz”.

Stephanie, que é responsável pelo show que acontece por trás do palco do reality musical, garantiu: “A música faz a caminhada ser mais leve”.

Nos comentários, internautas que já foram alunos da especialista interagiram e demonstraram sua gratidão. “Não teria conseguido sem a guia dela”, revelou Paula Magh, participante da atual temporada. Lucas Fozzati, finalista do Canta Comigo 2, relembrou: “Sou muito grato por ter tido tua ajuda”. Além deles, Anne Marie, competidora atual, e Tiago Oliveira, jurado, também comentaram.

Confira a postagem:

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.