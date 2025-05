RECORD recebe menção honrosa Ouro no Shorty Awards pelo programa Canta Comigo

A RECORD ganhou menção honrosa ouro na edição 2025 do Shorty Awards, o Oscar das redes sociais. A premiação foi na categoria presença multiplataforma, pelo programa Canta Comigo, que foi ao ar no ano passado. A emoção extravasou os limites da TV e a interação nas redes sociais deixou o público mais perto do programa e garantiu ao Canta Comigo menção honrosa ouro entre as melhores campanhas e conteúdos de mídias digitais e sociais.



