Lucas Souza fica impressionado com a apresentação de Ingrid Yasmin
Piauiense conseguiu convencer os 100 jurados do programa
Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e elogiou demais a apresentação de Ingrid Yasmin! A piauiense conseguiu levantar os 100 jurados com sua apresentação cantando “Eu sei de Cor”, de Marília Mendonça e garantiu a sua classificação para as semifinais. Confira!
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