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Lucas Souza fica impressionado com a apresentação de Ingrid Yasmin

Piauiense conseguiu convencer os 100 jurados do programa

Canta Comigo Teen 6|R7 Conteúdo e Marca

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Ingrid Yasmin Edu Moraes/RECORD

Lucas Souza está acompanhando tudo o que acontece no Canta Comigo Teen e elogiou demais a apresentação de Ingrid Yasmin! A piauiense conseguiu levantar os 100 jurados com sua apresentação cantando “Eu sei de Cor”, de Marília Mendonça e garantiu a sua classificação para as semifinais. Confira!

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Para saber mais sobre o que rola no reality, inscreva-se no canal do Lucas Souza no Youtube!⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Oferecimento: Protex

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