Bianca, Matheus e Sheila contam como estão se sentindo antes da grande final

A #CasaDoPatrão chegou a grande final e os participantes não se aguentam de ansiedade para saber quem vai ganhar o prêmio de R$2 milhões! Bianca, Matheus e Sheila são os finalistas da primeira temporada. Para quem você está torcendo? Confira como foi o Diário de Confinamento!⁣⁣… pic.twitter.com/HdMTRExikE