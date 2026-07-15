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Bianca, Matheus e Sheila contam como estão se sentindo antes da grande final

Modelo, lutador e policial formam o pódio da primeira edição

Casa do Patrão|R7 Conteúdo e Marca

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Leandro Hassum comanda a Casa do Patrão Reprodução/RECORD

A Casa do Patrão chegou a grande final e os participantes não se aguentam de ansiedade para saber quem vai ganhar o prêmio de R$2 milhões! Bianca, Matheus e Sheila são os finalistas da primeira temporada. Confira como foi o Diário de Confinamento!⁣⁣⁣

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