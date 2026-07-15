Bianca, Matheus e Sheila contam como estão se sentindo antes da grande final
Modelo, lutador e policial formam o pódio da primeira edição
A Casa do Patrão chegou a grande final e os participantes não se aguentam de ansiedade para saber quem vai ganhar o prêmio de R$2 milhões! Bianca, Matheus e Sheila são os finalistas da primeira temporada. Confira como foi o Diário de Confinamento!
A #CasaDoPatrão chegou a grande final e os participantes não se aguentam de ansiedade para saber quem vai ganhar o prêmio de R$2 milhões! Bianca, Matheus e Sheila são os finalistas da primeira temporada. Para quem você está torcendo? Confira como foi o Diário de Confinamento!… pic.twitter.com/HdMTRExikE— Casa do Patrão (@casadopatrao) July 15, 2026
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