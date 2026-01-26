Casa do Patrão: público ganha nova oportunidade de se inscrever no reality da RECORD
Anônimos recebem outra chance de conquistar uma vaga no programa idealizado por Boninho
Estão reabertas as inscrições para Casa do Patrão, novo reality idealizado por Boninho — em parceria com a RECORD e o Disney+. A iniciativa representa uma oportunidade para anônimos apaixonados por realities de confinamento que sonham em participar da primeira temporada de um formato inédito no Brasil.
Na abertura anterior, o interesse do público foi imediato: em menos de 24 horas, o site oficial recebeu 50% do total de inscrições disponíveis.
Todo fã de reality já se imaginou do outro lado da tela, comandando o jogo, tomando decisões e assumindo o papel de “Boss”. Agora, esse desejo pode se tornar realidade.
Casa do Patrão vai testar liderança, estratégia e convivência. Ao longo da experiência, os participantes enfrentarão desafios que exigem posicionamento, gestão de conflitos e responsabilidade sobre as próprias escolhas.
Inscrições
As inscrições para a primeira temporada de Casa do Patrão devem ser feitas exclusivamente pelo R7.com.
Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos, preencher o questionário completo e enviar um vídeo de apresentação. Todos os critérios e informações estão disponíveis no site: https://record.r7.com/casa-do-patrao/