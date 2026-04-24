Campeão de atletismo na Casa do Patrão! Saiba tudo sobre o participante Thiago Profissional de Educação Física promete levar a sério os desafios do jogo

Thiago já foi campeão estadual de atletismo e atleta bolsista.

Durante o intervalo da novela Chamas do Destino, o último participante da Casa do Patrão foi anunciado e promete levar a sério os desafios do jogo.

Thiago Monteiro tem 23 anos e nasceu em Formosa, na zona rural de Goiás. O profissional de Educação Física descobriu o atletismo na escola e foi até campeão estadual.

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O bom desempenho dele como atleta garantiu viagens para participar de competições e até uma bolsa de estudos para treinar em Barro Garça (MT). Atualmente, ele vive em Goiânia, onde trabalha como personal trainer.

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Link de compartilhamento Fim do mistério: a Casa do Patrão já tem um elenco para chamar de seu! O anúncio dos participantes do novo reality da RECORD ao longo desta quinta (23) levou os internautas à loucura, que repercutiram tudo nas redes sociais! Se liga RECORD/Antonio Chahestian

Fique ligado!Casa do Patrãoestreia no dia 27 de abril, às 22h30, na telaRECORD. Acesse osite oficialpara ficar por dentro das novidades.