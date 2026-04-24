Campeão de atletismo na Casa do Patrão! Saiba tudo sobre o participante Thiago
Profissional de Educação Física promete levar a sério os desafios do jogo
Durante o intervalo da novela Chamas do Destino, o último participante da Casa do Patrão foi anunciado e promete levar a sério os desafios do jogo.
Thiago Monteiro tem 23 anos e nasceu em Formosa, na zona rural de Goiás. O profissional de Educação Física descobriu o atletismo na escola e foi até campeão estadual.
O bom desempenho dele como atleta garantiu viagens para participar de competições e até uma bolsa de estudos para treinar em Barro Garça (MT). Atualmente, ele vive em Goiânia, onde trabalha como personal trainer.
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Fique ligado!Casa do Patrãoestreia no dia 27 de abril, às 22h30, na telaRECORD. Acesse osite oficialpara ficar por dentro das novidades.