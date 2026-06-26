Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Galera do Trampo encara Prova do Poder do Voto nesta sexta (26)

Neste sábado (27), tem Formação do Tá na Reta ao vivo na Casa do Patrão; não perca!

Novidades|Do R7

  • Google News
Hassum comanda a atividade ao vivo Antonio Chahestian/RECORD

A Casa do Patrão segue em ritmo elétrico! Nesta sexta-feira (26), ao vivo, acontece a Prova do Poder do Voto. A galera do Trampo. Bianca, Morena, Matheus e Vivão participam do desafio, que será disputado em duplas.

Dois participantes se enfrentam na rodada inicial e, do embate, sai o primeiro vencedor. A mesma dinâmica funciona com a outra dupla. Em seguida, começa um duelo entre os vencedores de cada etapa, definindo assim o vencedor da prova.


Veja mais:

O objetivo do jogo é colocar um determinado número de bolas em uma estrutura antes do seu oponente. Pela regra, as bolas precisam subir por uma trave e cair pelo buraco da estrutura. Quem cumprir primeiro o desafio, é o vencedor da rodada. Os embates se seguem até que o ganhador seja definido.

E o reality não para no final de semana. Neste sábado (27), Leandro Hassum comanda mais uma Formação do Tá na Reta ao vivo. Após o programa, a votação ficará aberta no R7.com. A eliminação será no programa de segunda-feira (29).


Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Choque, lágrimas e grupo de Sheila no chão! Veja como os moradores reagiram à eliminação de Nataly

Publicidade

1 / 10

O Tá na Reta da Casa do Patrão teve o resultado mais chocante da temporada. Nataly perdeu a preferência do público para Jackson e Vivão. A eliminação deixou o grupo de Sheila em choque e gerou muita comoção entre todos. Dos que foram salvos pelo público, um virou Patrão e o outro pulou pelado na piscina; se liga!

Reprodução/RECORD

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.