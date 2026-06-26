Galera do Trampo encara Prova do Poder do Voto nesta sexta (26) Neste sábado (27), tem Formação do Tá na Reta ao vivo na Casa do Patrão; não perca!

Hassum comanda a atividade ao vivo Antonio Chahestian/RECORD

A Casa do Patrão segue em ritmo elétrico! Nesta sexta-feira (26), ao vivo, acontece a Prova do Poder do Voto. A galera do Trampo. Bianca, Morena, Matheus e Vivão participam do desafio, que será disputado em duplas.

Dois participantes se enfrentam na rodada inicial e, do embate, sai o primeiro vencedor. A mesma dinâmica funciona com a outra dupla. Em seguida, começa um duelo entre os vencedores de cada etapa, definindo assim o vencedor da prova.

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O objetivo do jogo é colocar um determinado número de bolas em uma estrutura antes do seu oponente. Pela regra, as bolas precisam subir por uma trave e cair pelo buraco da estrutura. Quem cumprir primeiro o desafio, é o vencedor da rodada. Os embates se seguem até que o ganhador seja definido.

E o reality não para no final de semana. Neste sábado (27), Leandro Hassum comanda mais uma Formação do Tá na Reta ao vivo. Após o programa, a votação ficará aberta no R7.com. A eliminação será no programa de segunda-feira (29).

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Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

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