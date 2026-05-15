Nikita é eliminada de Casa do Patrão, com 12,30% dos votos Advogada não conseguiu superar os adversários no Tá na Reta quádruplo

Advogada dá adeus ao reality show Antonio Chahestian/RECORD

Nikita é a terceira eliminada de Casa do Patrão, com 12,30% dos votos. A advogada deixa a disputa pelo prêmio milionário após enfrentar sua aliada Morena e os rivais JP e Luiza em um Tá na Reta quádruplo.

A personalidade forte e o jeito destemido da advogada a fizeram ser assunto dentro e fora do reality!

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A semelhança de Nikita com a atriz Gisele Itiê virou assunto entre os fãs da competição, que também comentaram que algumas das frases e trejeitos dela que seriam inspirados nas ex-peoas Ana Paulo Renault e Nicole Bahls.

Já no confinamento, ela recebeu dos rivais o título de manipuladora e a advogada ainda protagonizou uma das primeiras tretas da temporada ao discutir com Jovan. Mas ele não foi o único desafeto da participante, que também teve atritos com Sheila e Mari.

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Nikita ainda formou o primeiro casal da temporada ao lado de João Victor, com quem trocou carinho e estratégia de jogo.

Apesar disso, ela foi parar no Tá na Reta e deu adeus ao jogo após ser indicada por Mari, que ganhou o Poder do Voto, sob a acusação de fazer “jogo sujo”.

Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela da RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Polêmica e romântica! Relembre a trajetória de Nikita em Casa do Patrão