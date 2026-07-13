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Tom Cavalcante ou Jarilene: quem disse essa frase? Faça o teste!

Visitante ilustre arrancou risadas dos moradores de Casa do Patrão e soltou algumas pérolas

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Divirta-se com as frases de Tom Cavalcante e Jarilene! Arte/R7

Tom Cavalcante visitou a Casa do Patrão para garantir momentos de muitas risadas aos moradores. Mas ele não foi sozinho! Jarilene, a diarista mais engraçada do Brasil, deu as caras no condomínio também.

Será que você lembra tudo que foi dito pela dupla entre piadas e spoilers? Então chegou a hora de testar sua memória!


Divirta-se!

Este quiz ainda não está disponível.

Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.

Tom Cavalcante faz o elenco gargalhar com Jarilene e convoca show de Jonatha & Cristiano

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Algumas visitas fizeram os moradores da Casa do Patrão pularem da cadeira! Todos dormiam quando Tom Cavalcante invadiu o reality com todo o seu carisma. Em seguida, foi a vez de Jarilene, sua personagem, chegar ao local com a dupla Jonatha & Cristiano. Veja o que rolou!

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