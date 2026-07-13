Tom Cavalcante ou Jarilene: quem disse essa frase? Faça o teste! Visitante ilustre arrancou risadas dos moradores de Casa do Patrão e soltou algumas pérolas

Divirta-se com as frases de Tom Cavalcante e Jarilene! Arte/R7

Tom Cavalcante visitou a Casa do Patrão para garantir momentos de muitas risadas aos moradores. Mas ele não foi sozinho! Jarilene, a diarista mais engraçada do Brasil, deu as caras no condomínio também.

Será que você lembra tudo que foi dito pela dupla entre piadas e spoilers? Então chegou a hora de testar sua memória!

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Divirta-se!

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