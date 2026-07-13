Tom Cavalcante ou Jarilene: quem disse essa frase? Faça o teste!
Visitante ilustre arrancou risadas dos moradores de Casa do Patrão e soltou algumas pérolas
Tom Cavalcante visitou a Casa do Patrão para garantir momentos de muitas risadas aos moradores. Mas ele não foi sozinho! Jarilene, a diarista mais engraçada do Brasil, deu as caras no condomínio também.
Será que você lembra tudo que foi dito pela dupla entre piadas e spoilers? Então chegou a hora de testar sua memória!
Divirta-se!
Fique ligado! Casa do Patrão vai ao ar todos os dias, às 22h30, na tela RECORD. Acesse o site oficial para ficar por dentro das novidades.
Tom Cavalcante faz o elenco gargalhar com Jarilene e convoca show de Jonatha & Cristiano
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