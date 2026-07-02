Confira o Extrato Picpay da Luiza na décima semana de programa
A capixaba foi punida por ter ido a Casa do Trampo
Luiza começou a décima semana de programa com o saldo de R$29.740,31. Confira o Extrato Picpay da Luiza:
Oferecimento: PicPay.
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