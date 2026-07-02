Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Confira o Extrato Picpay da Luiza na décima semana de programa

A capixaba foi punida por ter ido a Casa do Trampo

Luiza Parlote|R7 Conteúdo e Marca

  • Google News
Confira o Extrato PicPay do participante esta semana Arte R7

Luiza começou a décima semana de programa com o saldo de R$29.740,31. Confira o Extrato Picpay da Luiza:

Confira as despesas e o saldo final da participante no início da décima semana de programa Arte R7

Oferecimento: PicPay.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.