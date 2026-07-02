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Confira o Extrato Picpay da Mari na décima semana de programa

A trancista foi punida por ter ido a Casa do Trampo

Mariana Bernardino|R7 Conteúdo e Marca

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Confira o Extrato PicPay do participante esta semana Arte R7

Mari começou a décima semana de programa com o saldo de R$74.540,31. Confira o Extrato Picpay da Mari:

Confira as despesas e o saldo final da participante no início da décima semana de programa Arte R7

Oferecimento: PicPay.

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