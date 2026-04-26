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Confira todos os detalhes do cenário e da estrutura do reality Casa do Patrão

O tour 360º mostra todos os espaços de convivência da nova atração da RECORD

Casa do Patrão|Do R7

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Idealizado por Boninho, Casa do Patrão estreia na segunda-feira (27), às 22h30, e propõe transformar o poder em elemento central, dinâmico e intransferível. Essa lógica se materializa de várias formas, e uma delas está na divisão do espaço físico com três casas interligadas. Confira todos os detalhes no tour 360º pela estrutura do reality.

Não perca! A Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27), às 22h30, na tela da RECORD.

E só no Disney Plus você acompanha câmeras ao vivo liberadas assim que os participantes entrarem na casa. Transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana

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