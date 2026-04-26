Confira todos os detalhes do cenário e da estrutura do reality Casa do Patrão
O tour 360º mostra todos os espaços de convivência da nova atração da RECORD
Idealizado por Boninho, Casa do Patrão estreia na segunda-feira (27), às 22h30, e propõe transformar o poder em elemento central, dinâmico e intransferível. Essa lógica se materializa de várias formas, e uma delas está na divisão do espaço físico com três casas interligadas. Confira todos os detalhes no tour 360º pela estrutura do reality.
Não perca! A Casa do Patrão estreia na próxima segunda-feira (27), às 22h30, na tela da RECORD.
E só no Disney Plus você acompanha câmeras ao vivo liberadas assim que os participantes entrarem na casa. Transmissão 24 horas por dia, 7 dias por semana
Últimas
Novo reality da RECORD, Casa do Patrão estreia nesta segunda (27) com disputa por R$ 2 milhões
18 participantes, desconhecidos do grande público, vão disputar o poder na Casa do Patrão e até R$ 2 milhões em dinheiro e prêmios
Confira as dinâmicas da Casa do Patrão, novo reality da RECORD
Programa estreia no dia 27 de abril, às 22h30, na RECORD
Andressa chega para competir com humildade e determinação para ser campeã | Casa do Patrão
Piauiense deseja percorrer seu caminho e conquistar seus objetivos com seu esforço
Thiago mostra alto-astral e promessa de competitividade no jogo | Casa do Patrão
Personal trainer garantiu que possui perfil de liderança e que chega com sangue nos olhos para movimentar o jogo
Assista à íntegra da coletiva de imprensa do reality Casa do Patrão
Boninho e Leandro Hassum contaram detalhes da nova produção da RECORD e Disney+, que estreia nesta segunda (27), às 22h30
Marina chega ao jogo para conquistar o público com sua essência | Casa do Patrão
“Eu gosto de surpreender”, afirma a consultora comercial para o público
Vini promete chegar com o pé na porta e ser o grande campeão da edição | Casa do Patrão
“Eu vou ser Patrão”, garante o carioca em suas primeiras palavras como participante do reality
Luiza chega à competição com o objetivo de inspirar outras pessoas | Casa do Patrão
A jovem foi criada em Rondônia e começou a vender frutas na escola aos 16 anos
Estilista baiano, Vivão afirma não temer brigas e reflete sobre amizades no jogo | Casa do Patrão
Alexandre se descreve como alguém que valoriza a espontaneidade e a comunicação aberta
‘Adm não conhece o jogador’, diz Boninho sobre redes sociais de participantes | Casa do Patrão
Showrunner compara atuação de adms de contas de participantes a perfis fakes
Novo formato? Boninho explica se Casa do Patrão é cópia de outros reality shows
Showrunner disse que, apesar de dinâmicas diferentes, todos os programas de confinamento têm semelhanças
‘A pessoa tem que agradar todo mundo’, diz Boninho sobre escolhas de participantes da Casa do Patrão
Showrunner revelou métodos que utilizou para determinar os participantes do reality
‘O controle é nosso’, diz Boninho sobre uso de redes sociais por participantes | Casa do Patrão
Idealizador do reality esclarece dúvida sobre novidade no formato
Mais uma dupla! Morena e Jackson integram a lista de participantes da Casa do Patrão
Confira detalhes dos dois novos integrantes do reality show da RECORD