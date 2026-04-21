Iskender se torna a única esperança para salvar a vida de Ozan em Chamas do Destino Na frente da delegacia, Cemre mobiliza uma multidão de mulheres em busca de proteção; saiba mais sobre o capítulo desta terça (21)

Iskender salva a vida de Ozan Divulgação/RECORD

Nesta terça-feira (21), em Chamas do Destino, a união improvável entre Ömer (Cihangir Ceyhan) e Iskender (Berker Güven) dita o ritmo da busca por Çelebi (Cem Bender).

A ironia do destino coloca Iskender em uma posição central: ele se torna a única esperança para salvar a vida de Ozan (Berkay Ateş), cujo estado de saúde se agrava drasticamente no hospital.

‌



Cemre (Demet Evgâr) decide que não será mais uma vítima silenciosa e inicia uma vigília em frente à delegacia. O ato de coragem viraliza instantaneamente, atraindo uma multidão de mulheres que transformam o local em um símbolo de resistência e apoio.

Dentro de casa, Iskender finalmente confronta Hülya (Nurhan Özenen), exigindo que ela pare de proteger as atrocidades do filho mais velho e encare a realidade.

‌



O delegado Korkut recebe uma pista de ouro, e o cerco contra o vilão se torna sufocante. No meio do caos, Hülya é colocada contra a parede e precisa escolher entre a lealdade a Çelebi ou a sanidade de sua família.

Acompanhe a reta final de Chamas do Destino de segunda a sexta, a partir das 22h30, na RECORD. Acesse o RecordPlus para rever os capítulos.

Plano para encurralar Çelebi termina com Ozan baleado; veja tudo o que rolou em Chamas do Destino