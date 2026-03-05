Çelebi choca Iskender ao relembrar passado: 'A ferida de ser abandonado' | Chamas do Destino
O empresário encenou um discurso emocionado para a imprensa diante do irmão
Çelebi convoca a imprensa para fazer uma revelação sobre seu passado. O empresário encena um discurso emocionante e afirma ter sido encontrado no lixo: “A ferida de ter sido abandonado nunca sarou.” Ao escutar o relato, Iskender fica chocado.
Últimas
Çelebi invade a casa de Cemre e choca Gunes com atitude violenta | Chamas do Destino
O empresário se surpreendeu ao ver a filha na casa de Cemre
Para se vingar do irmão, Iskender entrega a localização de Gunes | Chamas do Destino
Capítulo desta quarta (4) vai ao ar às 23h, na RECORD
Iskender revela a Çiçek o esconderijo de Gunes escolhido por Çelebi | Chamas do Destino
O jovem disse que deseja testar se o irmã sabe controlar os próprios sentimentos
Tomris pede a guarda de Atlas, e Bullet reage sob pressão de dívida | Chamas do Destino
Ao receber a notificação, o homem questionou as motivações da médica e ironizou o pedido
Çiçek pede ajuda a Iskender, mas ele só pensa em assumir o lugar do irmão | Chamas do Destino
Capítulo desta terça (3) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Mulher retira acusação contra Çelebi em rede nacional | Chamas do Destino
Ao ver a moça na televisão, Ömer ligou para Rüya, que imediatamente avisou Cemre
Tomris e Çiçek chamam Iskender para animar Atlas | Chamas do Destino
O pequeno estava triste e não queria interagir com a médica e a jovem
Na busca pela filha, Cemre pode acabar em problemas | Chamas do Destino
Capítulo desta segunda (2) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Çelebi confronta Cemre e ameaça afastá-la da filha | Chamas do Destino
O empresário exige que ela volte para casa
Çelebi é surpreendido por chegada de mulher que foi agredida por ele no parque | Chamas do Destino
Empresário estava prestes a anunciar sua candidatura à prefeitura
Cemre confronta Çelebi | Chamas do Destino
Capítulo desta sexta (27) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Cemre desaprova presente de Çelebi e recebe apoio de Rüya antes de evento | Chamas do Destino
A jovem se revoltou com a roupa dada pelo ex-marido
Iskender se emociona e chora ao lado de Atlas: 'Ninguém me ama' | Chamas do Destino
O jovem desabafou com a criança
Uma grande batalha contra Çelebi se inicia | Chamas do Destino
Capítulo desta quinta (26) vai ao ar às 22h30, na RECORD