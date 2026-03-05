Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Çelebi choca Iskender ao relembrar passado: 'A ferida de ser abandonado' | Chamas do Destino

O empresário encenou um discurso emocionado para a imprensa diante do irmão

Chamas do Destino|Do R7

  • Google News

Çelebi convoca a imprensa para fazer uma revelação sobre seu passado. O empresário encena um discurso emocionante e afirma ter sido encontrado no lixo: “A ferida de ter sido abandonado nunca sarou.” Ao escutar o relato, Iskender fica chocado.

Veja Coração de Mãe com exclusividade no RecordPlus. Baixe o app aqui! e não perca nenhum capítulo

  • chamas-do-destino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.