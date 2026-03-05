Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Çelebi invade a casa de Cemre e choca Gunes com atitude violenta | Chamas do Destino

O empresário se surpreendeu ao ver a filha na casa de Cemre

Chamas do Destino|Do R7

  • Google News

Çelebi invade a casa de Cemre e, em fúria, joga a ex-esposa no sofá. Ao presenciar a cena, a pequena Gunes entra em choque, e o empresário também se surpreende ao perceber que a filha está ali. Cemre tenta protegê-la, mas Çelebi se irrita e age de forma ainda mais violenta.

Veja Coração de Mãe com exclusividade no RecordPlus. Baixe o app aqui! e não perca nenhum capítulo

  • chamas-do-destino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.