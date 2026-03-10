Enquanto todos estão reunidos, Çelebi ataca mais uma vez | Chamas do Destino
Capítulo desta terça (10) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Não perca o capítulo de Chamas do Destino desta terça-feira (10), às 22h30, na tela da RECORD.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas
'O pai da Rüya morreu por minha causa', desabafa Çiçek para Tomris | Chamas do Destino
A jovem afirmou que não fez nada de propósito, mas que se sente culpada
Cemre conquista guarda temporária de Gunes: 'Minha filha vai ficar comigo' | Chamas do Destino
A jovem recebeu o apoio de Ozan, que comemorou ao seu lado
Disputa pela guarda de Güneş começa enquanto Çelebi enfrenta novos problemas | Chamas do Destino
Capítulo desta segunda (9) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Çiçek revela a Iskender que vai se casar com Ali | Chamas do Destino
Já Iskender disse que pretende derrotar Çelebi
Iskender se revolta ao ouvir a mãe afirmar que prefere Çelebi como filho | Chamas do Destino
Ele disse ainda que não considera Çelebi seu irmão
Ömer começa a investigar Arzu enquanto Iskender busca os direitos de sua família | Chamas do Destino
Capítulo desta sexta (6) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Çiçek diz que Çelebi não ama Iskender: 'Ele está usando você' | Chamas do Destino
Diálogo acalorado expõe alegações sobre manobras políticas e interesses pessoais
Mãe de Çelebi confronta o empresário após declaração sobre a infância | Chamas do Destino
Ela diz que ele fez isso por causa das eleições
Iskender começa a desconfiar das intenções do irmão e decide investigar | Chamas do Destino
Capítulo desta quinta (5) vai ao ar às 22h30, na RECORD
Çelebi invade a casa de Cemre e choca Gunes com atitude violenta | Chamas do Destino
O empresário se surpreendeu ao ver a filha na casa de Cemre
Çelebi choca Iskender ao relembrar passado: 'A ferida de ser abandonado' | Chamas do Destino
O empresário encenou um discurso emocionado para a imprensa diante do irmão
Para se vingar do irmão, Iskender entrega a localização de Gunes | Chamas do Destino
Capítulo desta quarta (4) vai ao ar às 23h, na RECORD
Iskender revela a Çiçek o esconderijo de Gunes escolhido por Çelebi | Chamas do Destino
O jovem disse que deseja testar se o irmã sabe controlar os próprios sentimentos
Tomris pede a guarda de Atlas, e Bullet reage sob pressão de dívida | Chamas do Destino
Ao receber a notificação, o homem questionou as motivações da médica e ironizou o pedido