Adolescente é esfaqueado no pescoço por morador de rua em Niterói, no Rio

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado no pescoço por um morador de rua no centro de Niterói, na região metropolitana do Rio . Vitor Batos caminhava com amigos pela avenida Amaral Peixoto quando foi abordado pelo homem, que pediu um isqueiro. Minutos depois, o grupo foi surpreendido pelo ataque.

O homem suspeito do crime foi preso na manhã desta terça-feira (19) por agentes da delegacia do município, a 76ª DP.