Adolescente morto com 17 tiros sonhava ser MC e jogador de futebol O corpo de Fábio Freitas Correa foi enterrado no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, zona oeste do Rio

Cidade Alerta RJ|Do R7 07/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 16h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share