Advogado é investigado por usar máscara realista para furtar dez relógios de luxo no RJ

Um advogado é investigado por usar uma máscara realista de silicone para furtar dez relógios avaliados em R$ 80 mil em Niterói, na região metropolitana no Rio de Janeiro .

A movimentação no prédio foi flagrada por câmeras de segurança. Os policiais refizeram os passos do homem que arrombou o imóvel e executou o crime. Durante a apuração, os agentes descobriram que Luiz Maurício Martins Gualda fugiu no próprio carro.

Ao ser alvo de buscas, Luiz Maurício confessou o crime e apontou o empresário e ex-candidato a prefeito de Niterói, Alexandre Ceotto, como mandante do crime. A investigação revelou que Ceotto conhecia a vítima e tinha informações sobre o imóvel.