Agente do Degase morto na linha Amarela levou 15 tiros de fuzil, aponta laudo

O agente do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas) Alexandre Araújo de Carvalho foi assassinado com 15 tiros de fuzil na linha Amarela, altura de Bonsucesso, na zona norte do Rio de Janeiro . Após o crime, os bandidos levaram a arma da vítima. O celular dele ainda foi furtado por um homem que passava pelo local. A polícia investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte).