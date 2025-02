Assessor morto por policial civil é enterrado na zona oeste do Rio

O corpo do assessor parlamentar Marcelo dos Anjos Abitan da Silva , de 49 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (20) no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste do Rio . Ele foi morto a tiros por um policial civil durante uma briga de trânsito na Barra da Tijuca, no último domingo (19).

Segundo os relatos, Marcelo estava num carro e tentou entrar na garagem do hotel onde estava hospedado, mas o veículo do suspeito bloqueava a passagem. Após buzinar incessantemente, os dois discutiram. Em seguida, o policial sacou uma arma e atirou.

O primeiro disparo atingiu a barriga da vítima, que tentou correr. Outros dois acertaram as costas. O assessor morreu no local. Ele deixa a esposa e o filho de 18 anos, que havia acabado de passar no vestibular de medicina da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).