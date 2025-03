Bombeiros do RJ registram quase 400 ocorrências de incêndio em 24 horas

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro registrou quase 400 ocorrências de incêndio em vegetação nas últimas desde a última segunda-feira (3). Nesta terça (4), o helicóptero da RECORD flagrou um incêndio numa região de mata do morro do São Carlos, na região central da cidade. Os períodos de calor intenso e baixa umidade por causa da falta de chuvas são fatores que acabam provocando o aumento do número de queimadas.