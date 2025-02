Caso Benjamyn: Bisavó e tia relatam rotina de agressões contra menino

A bisavó e a tia do menino Benjamyn Leonel da Silva , de dois anos, voltaram à DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) para prestar depoimento nesta segunda-feira (20). As duas eram vizinhas da casa onde moravam a mãe e o padrasto da criança e relataram que episódios de agressões eram frequentes.

Benjamyn morreu após dar entrar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Duque de Caxias, no dia 14 de janeiro. A mãe e o padrasto foram presos depois que a equipe médica identificou marcas de agressão no corpo da vítima.

O exame do IML (Instituto Médico-legal) constatou que o menino teve hemorragia internada do abdômen e laceração no fígado. Ele também sofreu uma ação contundente, como uma pancada.

Rafaela Vitória da Silva Ávila, de 18 anos, e Daniel Luiz Santana Viegas, de 28, são investigados por homicídio qualificado e vão ficar presos até a conclusão do inquérito.