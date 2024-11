Chineses acompanham chegada do presidente Xi Jinping durante G20 no Rio

Centenas de chineses se reuniram na orla de Copacabana para acompanhar a passagem do presidente da China, Xi Jinping, durante o G20 no Rio de Janeiro .

A presença dos líderes mundiais alterou o trânsito na região, o funcionamento do Aeroporto Santos Dumont e interditou o Aterro do Flamengo. As modificações valem até as 18h desta terça-feira (19).